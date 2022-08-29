Серпень, 29 в 9:23

Втрати Росії у війні проти України перевищили 47 тис. військових, лише за останню добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів.

За даними Генштабу, українські захисники також знищили багато техніки ворога. Зокрема 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, п’ять танків, одну систему ППО та гелікоптер.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого до 29 серпня:

особовий склад – близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано;

танки – 1 947 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 4 269 (+12);

артилерійські системи – 1 060 (+10);

РСЗВ – 279 (+5);

засоби ППО – 149 (+1);

літаки – 234;

гелікоптери – 203 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 188 (+17);

спеціальна техніка – 101 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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