Серпень, 29 в 17:22

З огляду на контрнаступ Збройних сил України, мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської області слід знайти укриття, зробити запаси продуктів харчування, води та медикаментів.

Такі поради, зокрема, оприлюднив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Жителям Херсонщини, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовими до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких! – зазначив він.

Юрій Соболевський закликає громадян:

Зараз дивляться

• перебувати якомога ближче до безпечних місць;

• зробити запаси їжі та води, а також медикаментів (перевірити вміст аптечки першої меддопомоги);

• не підходити до вікон;

• якщо поруч розташовані військові об’єкти російських окупантів – краще переїхати до родичів чи друзів.

Він наголосив, що ці кроки можуть врятувати життя. Крім того, Соболевський закликав зберігати інформаційну тишу щодо наступу ЗСУ й бойових дій на Півдні, щоб не нашкодити українським військовим.

Схожі рекомендації щодо безпеки оприлюднив і голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– За інформацією ОК Південь, на Півдні ЗСУ почали наступ на багатьох напрямках. Тому просимо жителів області, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, дотримуватися правил безпеки: знаходитися ближче до укриттів і подалі від військових об’єктів РФ та запастися усім необхідним: їжею, водою, медикаментами, – наголосив Янушевич.

Він закликав громадян зберігати спокій, вірити в ЗСУ та слідкувати лише за офіційними джерелами інформації.

Раніше сьогодні в ОК Південь порадили українцям, які не змогли евакуюватися з тимчасово окупованих територій Херсонщини, знайти укриття і перечекати там бойові дії.

Як відомо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Внаслідок наступу ЗСУ 109 полк терористичного формування “ДНР” відійшов зі своїх позицій, а російські десантники втекли з поля бою.

Перед цим Збройні сили України вивели з ладу практично всі великі мости на Херсонщині, відрізавши підрозділи армії РФ на правому березі від постачань зброї та підкріплення.

Джерело: Херсонська ОВА, Юрій Соболевський