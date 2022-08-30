Серпень, 29 в 21:03

У небі над тимчасово окупованою територією Херсонської області українська авіація працює на рівні з російською.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Радіо НВ. За його словами, якщо на інших напрямках РФ мають перевагу в авіації, то на Херсонщині вони на рівних.

Жданов зазначив, що ймовірні успіхи ЗСУ на цьому напрямку можуть бути результатом наших вогневих засобів. А під час перших спроб атакувати позиції росіяни не витримали і просто втекли, залишивши лінію оборони.

Зараз дивляться

Загалом на Херсонщині окупанти побудували три лінії оборони на Херсонському напрямку й експерт вважає, що вони дуже добре обладнані. Адже приблизно два місяці тому армія РФ перевозила туди залізобетонні вироби у вигляді довготривалих вогневих точок.

– Але два місяці тому ми також чули, що у ЗСУ були спроби проривати першу і другу лінію оборони. Я думаю, якщо ми все ж прорвали першу лінію оборони, то українські захисники зможуть там закріпитися і надалі розвивати успіх, – додав військовий експерт.

Водночас Жданов закликав дочекатися на офіційну інформацію про те, де саме ЗСУ прорвали оборону окупантів, і результатом чого конкретно цей прорив був: роботи артилерії й авіації або вдалих дії ЗСУ у цілому.

Нагадаємо, що 29 серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області. Також з’явилася інформація, що 109-й полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.