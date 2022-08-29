Не робила жодна ВПС: американські чиновники вражені підходом українців до використання техніки

Серпень, 29 в 15:52

Українські війська так добре впоралися з безпілотником Bayraktar, що виконавчий директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар ​​похвалив їхню здатність “вичавити з цих систем якнайбільше”.

Крім того, американські військові чиновники спантеличені тим, що російські багаторівневі системи ППО не були більш ефективними у боротьбі з безпілотниками, які не мають систем самооборони, легко виявляються радаром і розвивають швидкість лише близько 80 миль на годину.

Високопоставлений представник Пентагону зазначив, що українські військові встановили поставлені американцями протирадіоактивні ракети HARM на радянські винищувачі МіГ-29, чого ніколи не робила жодна військово-повітряна сила.

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– Україні вдалося переналаштувати датчики наведення, щоб пілоти могли запустити американську ракету зі своїх літаків радянської доби. Вони фактично успішно інтегрували їх, – сказав високопосадовець.

Американські воєначальники, які працювали з українськими військами, кажуть, що українці завжди готові до імпровізації.

Генерал Ходжес сказав, що зауважив “на тактичному рівні, наскільки розумними були українці”, коли працював із ними у 2013 та 2014 роках. Він зазначив, що адаптація поставлених США ракет HARM до роботи на МіГ-29 показала глибину технологічних ноу-хау.

Джерело: The New York Times