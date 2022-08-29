Переговори щодо членства України в ЄС можуть початися у 2023 році – Стефанішина

Серпень, 29 в 12:52

Переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатись у 2023 році.

Таку думку висловила віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Реалістично абсолютно виглядає 2023 рік. Європейський Союз не почав з нами працювати лише 23 червня. Ми підготували майже 6 тис. відповідей на запитання, і ми це робили разом із ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, робили спільно на виконання Угоди про асоціацію. Тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що вимагатиме років, а це вже робота, яку потрібно оформити. Тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок вже в 2023 році, – сказала Стефанішина.

Вона вважає, що чіткіше про можливий початок переговорів можна буде говорити ближче до кінця 2022 року.

Зараз дивляться

Також віцепрем’єр-міністр зазначила, що Україна зможе підготуватись до вступу до ЄС за три роки.

– Подивимося, чи зможе Європейський Союз, – додала Стефанішина.

Джерело: Європейська прадва