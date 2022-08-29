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Факти / Україна

“Переговори” з Росією на півдні проходять успішно, чекаємо на “жест доброї волі” – Подоляк

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Переговори з Росією в єдиному можливому форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Збройні сили України досягають успіхів.

– “Перемовини” відбуваються успішно. Очікуємо на нові “компроміси” у вигляді “жестів доброї волі”, – написав Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

Українські захисники прорвали першу лінію оборони військ РФ на Херсонському напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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