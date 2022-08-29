Переговори з Росією в єдиному можливому форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Збройні сили України досягають успіхів.

– “Перемовини” відбуваються успішно. Очікуємо на нові “компроміси” у вигляді “жестів доброї волі”, – написав Подоляк.

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. «Перемовини» відбуваються успішно. Очікуємо на нові «компроміси» у вигляді «жестів доброї волі». Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

Українські захисники прорвали першу лінію оборони військ РФ на Херсонському напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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