Серпень, 29 в 15:27

Понеділок 29 серпня для всіх українців ознаменувався приємними новинами, адже ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні, а також прорвали першу лінію оборони у Херсонській області.

На героїчні успіхи військових вже відреагували у соціальних мережах. Нову хвилю жартів і мемів запустив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Вообще не хочу уезжать из Херсона. Как тут классно вообще… настолько все душевно, по-домашнему, – написав він, потроливши російських окупантів.

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Просування українських воїнів на Херсонщині прокоментував і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Мені повідомляють, що різко зріс попит на надувні човни та матраци на правому березі Дніпра, – написав він.

Нардеп Олексій Гончаренко пожартував, що прем’єр-міністр України вже виїжджає за кавуном у Херсон.

У мережі почали публікувати перші фото “контрвідступу окупантів з Херсонщини”.

Нагадаємо, що сьогодні 109 полк так званої “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Водночас начальник об’єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що військова операція потребує тиші.

Українців закликають набратися терпіння і дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не нашкодити захисникам.