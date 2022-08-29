Серпень, 29 в 16:42

Наступна, п’ята зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 8 вересня цього року в Німеччині.

Про це поінформували у командуванні ВПС США у Європі та Африці. Йдеться про переговори міністрів оборони країн світу у так званому форматі Рамштайн.

На відміну від попередньої, ця зустріч буде не віртуальною. Учасників запрошують на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині, де відбулися перші переговори щодо військової підтримки України.

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– Міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 8 вересня 2022 року, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Остін знову запросив міністрів оборони і високопосадовців-військових з усього світу для обговорення повномасштабної війни в Україні, а також різних безпекових питань, які постали перед партнерами та союзниками Сполучених Штатів.

Як відомо, перша така зустріч відбулась 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Вона обʼєднала міністрів з понад 40 країн світу. Саме тоді було створено Контактну групу з оборони України (UDCG), яка мала діяти на регулярній основі. Друга зустріч пройшла 23 травня, третя – 15 червня, а четверта – 20 липня.

Тож авіабаза в Німеччині вдруге прийматиме зустріч міністрів у форматі Рамштайн.

За підсумками останньої зустрічі США надали Україні ще чотири реактивні артилерійські системи HIMARS та снаряди до них. Міністерство оборони Литви оголосило про передачу бронетранспортерів M113 та M577. А Велика Британія анонсувала найбільший пакет військової допомоги для України з початку війни.

У серпні ж у Копенгагені (Данія) відбулася міжнародна донорська конференція з підтримки України. Тоді вдалося акумулювати €1,5 млрд на військову підтримку нашої держави.

Джерело: USAFE-AFAFRICA