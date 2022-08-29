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Факти / Україна

Рашистська армія біжить, аж гай гуде: з’явилося відео з покинутих позицій окупантів на Херсонщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У соцмережах показали відео, яке, як стверджується, було знято на позиціях російських окупантів, які вони залишили під час контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку.

Відповідні кадри, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, оприлюднил журналіст Володимир Золкін.

На них можна побачити, що окупанти, тікаючи від ЗСУ, залишили велику кількість боєприпасів та іншого спорядження.

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– Той чудовий момент, коли рашистська армія біжить, аж гай гуде. І стає головним спонсором ЗСУ, залишаючи нам багато цікавих „іграшок“, які ми їм і повернемо у дупу. Наздоганятимемо їх же кулями та снарядами, — каже автор відео.

Нагадаємо, що з’явилася інформація, що 29 серпня ЗСУ почали операцію зі звільнення Херсона.

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