Україна вже не хоче план дій щодо вступу в НАТО, потрібно лише членство – Стефанішина

Серпень, 29 в 18:19

Потенційне рішення НАТО про план дій щодо членства для України вже не має такого значення, як до 24 лютого 2022 року.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі, і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО – це буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року, – пояснила Стефанішина.

Вона зазначила, що аналіз відповідності українського сектора безпеки і оборони та інших структур стандартам НАТО показав, що Україна де-факто вже впровадила дуже багато практик Альянсу. Крім того, її військові зараз набувають унікальний досвід військових дій, якого не мають країни-союзниці НАТО.

Зараз дивляться

– Основні “морквинки”, цікаві в умовах цієї війни можливості ми могли б отримати виключно тепер як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все решта ми робимо, і це не потребує на сьогодні залучення високих політиків чи міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається. Але у питаннях, які стосуються саме безпекових гарантій, лише членство може змінити ситуацію, – пояснює віцепрем’єрка.

Стефанішина вважає, що Україна рано чи пізно обов’язково стане членом НАТО.

Крім того, вона додала, що поки не бачить сенсу серйозно обговорювати заперечення Росії проти вступу України до НАТО, через те що переговори з Кремлем – неблизька перспектива, і невідомо, чи ці питання взагалі будуть предметом перемовин.

– Повномасштабна війна знівелювала всі можливі наративи РФ – і про загрозу з боку НАТО, і про захист російськомовного населення, і багато речей, яких, власне, боялися країни Альянсу, кажучи, що не треба дратувати Росію. Тому ми не надто серйозно ставимося до будь-яких заяв РФ і готові будемо повернутися до дискусії після звільнення наших територій, – говорить віцепрем’єрка.

Джерело: Європейська правда