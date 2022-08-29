Серпень, 29 в 20:28

Бізнес має бути не лише ефективним, а й соціально відповідальним та прозорим. Саме під таким гаслом працює промислова група ViOil, яка навіть на тлі війни не припиняє виробничий процес і зберігає робочі місця для понад 2 тис. співробітників.

Заснована вінничанином Віктором Пономарчуком група компаній ViOil – один з провідних національних виробників масложирової продукції, чиї потужності з перероблювання соняшника сягають мільйона тонн на рік.

Продукція під брендом ViOil постачається до 60 держав світу, а її якість та високі стандарти роботи визнані на найвищому рівні. Так, Вінницький завод групи є не лише лідером серед країн Європи за обсягами виробництва на одному майданчику, а й входить до числа найефективніших підприємств континенту.

Зараз дивляться

У 2015 році промислова група ViOil залучила синдикований кредит Європейського Банку Реконструкції та Розвитку у розмірі $40 млн.

У 2017 році співпрацю з міжнародними фінансовими установами було розширено за рахунок залучення від синдикату європейських банків, організатором якого виступив ING Bank N.V. з Нідерландів, $80 млн, а комбінат у Вінниці особисто відвідали виконавчий директор ЄБРР у Східній Європі та офіційний представник установи в Україні.

Оскільки ЄБРР кредитує виключно надійні та прозорі компанії, а фінансовані ним проєкти мають відповідати низці суворих вимог і стандартів, така співпраця засвідчує визнання найвищого рівня роботи промислової групи ViOil на міжнародному рівні.

У 2018 році синдиковану кредитну лінію для фінансування експортних операцій, організовану ING Bank N.V., також було збільшено до $100 млн.

На жаль, на тлі війни у країні низку проєктів розвитку, що реалізувались спільно з європейськими фінансовими структурами, довелося тимчасово поставити на “стоп”. Проте у групі компаній підтримують безупинність виробничого процесу й зуміли зберегти робочі місця для 2-тисячного колективу.

Для цього ключові бізнес-процеси були оперативно переформатовані з урахуванням релокації та дистанційної роботи частини великої команди ViOil. Крім того, навіть на тлі порушення експортної логістики внаслідок блокади чорноморських портів, промисловці виконують узяті на себе зобов’язання і не припиняють постачання продукції зарубіжним партнерам.

У складні воєнні часи група компаній ViOil також продовжує активно підтримувати місцеві громади. У липні промисловці надали мільйон гривень на ліквідацію наслідків російського обстрілу Вінниці. А у серпні, за фінансової та організаційної підтримки групи та місцевих депутатів, у регіоні відбувся благодійний спортивний турнір для дітей.

Зазначимо, що промислова група ViOil – один із провідних виробників рослинної олії в Україні.

Фото: ViOil