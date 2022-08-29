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Факти / Україна

В Україну йде різке похолодання: якою буде погода на початку вересня

Валентина Чорна, редакторка стрічки
осінь, погода
Фото: Depositphotos

На початку вересня в Україні очікується похолодання, температура повітря знизиться на 3-7 градусів.

За даними Укргідрометцентру, 1 вересня температура вночі становитиме +11-16, вдень +17-22. На півдні та сході вночі +16-21, вдень +23-28.

2-3 вересня температура вночі опуститься до +5-11, вдень буде +16-22. У південних та південно-східних областях вночі +10-16, вдень +20-26, в Криму вночі +14-19, вдень +23-28.

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У Києві 1-4 вересня температура вночі коливатиметься в межах усього +8-10, вдень буде близько +20.

Попри це, осінь 2022 року в Україні очікується теплішою, ніж зазвичай. За словами синоптиків, це пов’язано з прискоренням темпів глобального потепління в останнє десятиліття.

Очікується, що вересень та листопад будуть достатньо теплими, хоча не обійдеться без температурних гойдалок, а погода у жовтні – характерною для цього місяця.

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Джерело: Укргідрометцентр
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