Зерновий коридор працює: ще три судна вийшли з українських портів
Вранці 29 серпня з українських портів у бік Босфору вийшли ще три судна, завантажені агропромисловою продукцією.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Туреччини.
– Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на ранок з українських портів вийшли ще три судна із зерном, – йдеться у повідомленні.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022
У Стамбулі 22 липня підписано так звану зернову угоду, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден з продовольством з українських портів, які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.
Перше судно із зерном вийшло з порту Одеси 1 серпня.