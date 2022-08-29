Зерновий коридор працює: ще три судна вийшли з українських портів

Серпень, 29 в 9:01

Вранці 29 серпня з українських портів у бік Босфору вийшли ще три судна, завантажені агропромисловою продукцією.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Туреччини.

– Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на ранок з українських портів вийшли ще три судна із зерном, – йдеться у повідомленні.

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Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022

У Стамбулі 22 липня підписано так звану зернову угоду, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден з продовольством з українських портів, які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.

Перше судно із зерном вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Фото: Міністерство інфраструктури