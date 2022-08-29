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Факти / Україна

Зерновий коридор працює: ще три судна вийшли з українських портів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зерновий коридор працює: ще три судна вийшли з українських портів

Вранці 29 серпня з українських портів у бік Босфору вийшли ще три судна, завантажені агропромисловою продукцією.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Туреччини.

– Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на ранок з українських портів вийшли ще три судна із зерном, – йдеться у повідомленні.

 

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У Стамбулі 22 липня підписано так звану зернову угоду, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден з продовольством з українських портів, які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.

Перше судно із зерном вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Фото: Міністерство інфраструктури

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