Серпень, 29 в 19:30

Російські загарбники намагалися наступати та покращити тактичне становище на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За їхніми даними, на Краматорському напрямку спроба просування у бік населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилась для окупантів провалом. Вони зазнали втрат та втекли.

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На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут та Кодема. Біля двох останніх також зафіксовано удари російської авіації.

– Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку наступами та штурмами противник намагався просунутися у бік Марʼїнки, Первомайського та Невельського, але отримав відсіч та відступив.

Окупанти також невдало спробували наступати у бік Павлівки на Новопавлівському напрямку.

На Слов’янському напрямку армія РФ намагалася покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мала, відійшла.

На Південнобузькому напрямку наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, однак зазнав втрат та ретирувався.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

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