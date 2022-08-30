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Факти / Україна

7 днів у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала з Сирії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки Ірина Тимчишин, журналістка Факти ICTV
7 днів у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала з Сирії

Нелегала, який тиждень переховувався у кузові з шинами, виявили чернівецькі прикордонники.

Сирієць незаконно в’їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля, який віз автомобільні шини з Туреччини.

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– Під час огляду машини у пункті пропуску Порубне прикордонники помітили пошкодження тенту на причепі. Він був вщен закладений шинами. Причіп обстежили та всередині виявили нелегала, – повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону.

27-річний мігрант із Сирії планував потрапити до Німеччини, а документів з собою не мав.

Його подорож з Туреччини до України тривала сім днів. Охоронці кордону дали чоловіку воду та їжу, адже його запаси давно вичерпалися у дорозі. Нелегала передали прикордонникам Румунії.

7 днів у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала з Сирії / 5 фотографий
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Фото: Ірина Тимчишин

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