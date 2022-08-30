Серпень, 30 в 15:05

Нелегала, який тиждень переховувався у кузові з шинами, виявили чернівецькі прикордонники.

Сирієць незаконно в’їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля, який віз автомобільні шини з Туреччини.

Зараз дивляться

– Під час огляду машини у пункті пропуску Порубне прикордонники помітили пошкодження тенту на причепі. Він був вщен закладений шинами. Причіп обстежили та всередині виявили нелегала, – повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону.

27-річний мігрант із Сирії планував потрапити до Німеччини, а документів з собою не мав.

Його подорож з Туреччини до України тривала сім днів. Охоронці кордону дали чоловіку воду та їжу, адже його запаси давно вичерпалися у дорозі. Нелегала передали прикордонникам Румунії.

7 днів у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала з Сирії / 5 фотографий

Фото: Ірина Тимчишин