Серпень, 30 в 15:16

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в червні затримали в Сербії, може отримати притулок у Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує інтернет-видання The Insider, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

Колишнього генерала СБУ Наумова затримали в Сербії 7 червня цього року. За контрабанду незадекларованих цінностей йому загрожує в цій країні до 12 років позбавлення волі.

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В Україні Наумова підозрюють у державній зраді за те, що він, ймовірно, надавав ворогу інформацію про Чорнобильську зону відчуження. Ці дані допомогли військам РФ швидко захопити Чорнобильську АЕС після повномасштабного вторгнення в Україну.

До призначення в СБУ Наумов керував держпідприємством Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження, а тому міг збирати інформацію про системи безпеки об’єктів ЧАЕС, яка становить державну таємницю.

Кримінальним провадженням щодо ймовірної держзради Наумова займається Державне бюро розслідувань (ДБР).

– Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника держпідприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та надалі керівну посаду в СБУ, збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру, – зазначило ДБР у відповідь на журналістський запит The Insider.

З огляду на це Андрію Наумову може загрожувати екстрадиція в Україну. Однак, за даними журналістів, він може уникнути відповідальності та стати учасником постановочного судилища над президентом України Володимиром Зеленським у РФ.

Як пише The Insider, Росія готова надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти українського лідера. За даними журналістів, ексгенерал може стати одним із ключових учасників так званого “суду” в ролі свідка-силовика.

– Високопоставлений ексспівробітник СБУ має заявити “про геноцид мирного населення Донбасу” нібито за наказом Володимира Зеленського, – наголошує видання.

Такі дані оприлюднив і шеф-редактор видання Obozrevatel Орест Сохар із посиланням на власні джерела. Він стверджує, що Наумова зараз утримують у виправній колонії сербського міста Ніш, де знаходиться військовий аеродром, що використовується контингентом РФ. І росіяни зараз торгуються із Сербією щодо можливої передачі Наумова.

The Insider із посиланням на джерела в силових структурах інформує, що вже після початку повномасштабної війни Андрій Наумов побував в Австрії, де зустрічався з бізнесменом Дмитром Фірташем, на екстрадиції якого наполягають США. А в Сербії Наумов планував дати великий хабар, щоб його не екстрадували.

Журналісти стверджують, що питанням можливої передачі Андрія Наумова до РФ опікується міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін. Нещодавно він побував у Москві, де зустрівся з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Згідно з твердженням джерел The Insider, питання передачі Наумова на цій зустрічі обговорювалося.

Що відомо про затримання Наумова в Сербії

Андрій Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року по липень 2021 року. Він прийшов працювати в спецслужбу після того, як її очолив Іван Баканов, не так давно звільнений з посади голови Служби безпеки.

Незадовго до початку повномасштабної війни Наумов утік з України, прихопивши велику суму грошей та коштовності. Після втечі він втратив посаду та своє генеральське звання.

Журналісти стверджують, що Наумов спочатку поїхав до Німеччини, де переховувався. А 7 червня його затримали на кордоні Сербії та Південної Македонії. Ексгенерал СБУ намагався незаконно перевезти незадекларовану валюту та коштовне каміння: щонайменше €600 тис., значну суму в доларах, смарагди та діаманти.

Разом із ним в автомобілі знаходився підприємець, громадянин Німеччини Олександр Акст, який фігурував у журналістських розслідувань про контрабанду в Україні. Обидва затримані перебувають у слідчому ізоляторі міста Ніш.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Сербії підтвердило затримання Андрія Наумова.

Джерело: The Insider, Telegram-канал Ореста Сохара

Фото: Схеми