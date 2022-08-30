Гауляйтер з Херсона Стремоусов втік до Воронежа після контрнаступу ЗСУ на Півдні

Серпень, 30 в 14:33

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов на тлі анонсованого контрнаступу ЗСУ на півдні втік до РФ.

Про це повідомляє громадський активіст та блогер Сергій Стерненко.

Останніми днями Стремоусов активно виступав на сепаратистських та російських ЗМІ, записуючи відео нібито зі свого робочого кабінету.

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Зрадник стверджує, що контрнаступ ЗСУ та знищення логістики РФ ніяк не вплине на захоплений окупантами регіон, і що Росія на Херсонщині “назавжди”.

Проте активіст зазначає, що краєвид із вікон, на тлі якого писав ролики “гауляйтер”, виходить на Благовіщенський собор у Воронежі та місцевий технікум будівельних технологій.

Сам Стремоусов у цей час був у воронезькому готелі Marriott, розташованого навпроти собору.