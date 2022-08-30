Карта бойових дій на 30.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 30 в 8:09

Протягом минулої доби російські загарбники вдавались до активних дій на п’яти напрямках фронту, але всюди після відсічі українських захисників відступали.

Карта бойових дій в Україні на 30.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Підрозділи Збройних сил Білорусі посилюють охорону ділянки кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку РФ утримує окремі підрозділи своїх Збройних сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Під артилерійським вогнем перебували райони населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог бойовими діями намагається утримати раніше зайняті рубежі та не допустити наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії росіяни гатили по районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи.

Авіацію окупанти залучали для удару біля Гусарівки.

У районі населеного пункту Уди російські війська не змогли покращити тактичне положення наступальним боєм.

Після того, як Збройні сили України завдали окупантам вогневого ураження, російським військовим довелось відійти.

Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню війська РФ обстрілювали райони неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного на Слов’янському напрямку.

У районі Богородичного українські захисники знищили безпілотник, за допомогою якого ворог намагався вести повітряну розвідку.

Провалилася в окупантів і спроба штурму в бік Шнурків.

На Краматорському напрямку під обстрілом ствольної та реактивної артилерії РФ перебували райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська.

Ворожа авіація завдала ударів біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії росіяни гатили неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки, із авіації – по районах населених пунктів Соледар та Кодема.

Ракетний удар прийшовся біля Костянтинівки.

ЗСУ змусили окупантів відступити після наступальних боїв у бік Зайцевого, Шумів та Кодеми.

На Авдіївському напрямку тривають артилерійські обстріли районів населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке.

Розвідували ситуацію окупанти в бік Опитного.

Наступ у бік Мар’їнки та Новомихайлівки у росіян провалився.

На Новопавлівському напрямку під ворожим вогнем перебували території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка.

Авіаційні удари зафіксовано неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового.

Безпілотник російські війська залучали до повітряної розвідки в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку під обстрілами перебували райони 19 населених пунктів.

Ворожий авіаудар прийшовся біля Андріївки.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські розвідувальні безпілотники діяли неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Відійшли російські загарбники після невдалого наступу в бік Потьомкиного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.