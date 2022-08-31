Міністри оборони країн ЄС підтримали розробку нової програми навчань для ЗСУ

Серпень, 30 в 21:54

Міністри оборони країн Європейського Союзу дали “зелене світло” запуску нової навчальної місії для Збройних сил України.

Про це повідомив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель за результатами неофіційної зустрічі міністрів.

– Є уже багато навчальних ініціатив, але потреби України величезні. Можу сказати, що усі країни-члени з цим погоджуються і підтримують початок роботи, необхідної для визначення параметрів місії військової допомоги ЄС для України, – сказав Боррель.

Він наголосив, що під час зустрічі йшлося не про ухвалення рішення, а про домовленість щодо підготовчої роботи.

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Вона передбачає проведення консультацій з Україною, а також визначення юридичних та операційних параметрів навчальної програми.

– Зрозуміло, що нам потрібно бути швидкими та амбітними, продемонструвати додану цінність, гнучкість, виходячи з потреб українських Збройних сил. І тому сьогодні міністр оборони України роз’яснив нам перелік тренувальних заходів на різних рівнях, на різних часових горизонтах (короткострокових, середньострокових, довгострокових), які їм потрібні, – сказав Боррель.