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Факти / Україна

Міністри оборони країн ЄС підтримали розробку нової програми навчань для ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Міністри оборони країн ЄС підтримали розробку нової програми навчань для ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністри оборони країн Європейського Союзу дали “зелене світло” запуску нової навчальної місії для Збройних сил України.

Про це повідомив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель за результатами неофіційної зустрічі міністрів.

– Є уже багато навчальних ініціатив, але потреби України величезні. Можу сказати, що усі країни-члени з цим погоджуються і підтримують початок роботи, необхідної для визначення параметрів місії військової допомоги ЄС для України, – сказав Боррель.

Він наголосив, що під час зустрічі йшлося не про ухвалення рішення, а про домовленість щодо підготовчої роботи.

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Вона передбачає проведення консультацій з Україною, а також визначення юридичних та операційних параметрів навчальної програми.

– Зрозуміло, що нам потрібно бути швидкими та амбітними, продемонструвати додану цінність, гнучкість, виходячи з потреб українських Збройних сил. І тому сьогодні міністр оборони України роз’яснив нам перелік тренувальних заходів на різних рівнях, на різних часових горизонтах (короткострокових, середньострокових, довгострокових), які їм потрібні, – сказав Боррель.

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