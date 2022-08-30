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Факти / Україна

Ми виборюємо життя, а росіяни воюють за унітаз: Данілов назвав 5 відмінностей України та РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ми виборюємо життя, а росіяни воюють за унітаз: Данілов назвав 5 відмінностей України та РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за незалежність.

Так, відмінності між Україною та країною-агресором полягають у наступному:

  1. Консолідація навколо українського національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.
  2. Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.
  3. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії – вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації.
  4. Українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.
  5. Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію Бояришника.

Раніше Данілов повідомив, що Росія веде потужну інформаційну кампанію проти президента Володимира Зеленського.

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За його словами, одним із наративів російської пропаганди є теза про те, що світ нібито “втомився від війни” РФ проти України.

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Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією - Данілов

Фото: РНБО

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