Ми виборюємо життя, а росіяни воюють за унітаз: Данілов назвав 5 відмінностей України та РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за незалежність.
Так, відмінності між Україною та країною-агресором полягають у наступному:
- Консолідація навколо українського національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.
- Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.
- Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії – вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації.
- Українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.
- Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію Бояришника.
Раніше Данілов повідомив, що Росія веде потужну інформаційну кампанію проти президента Володимира Зеленського.
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За його словами, одним із наративів російської пропаганди є теза про те, що світ нібито “втомився від війни” РФ проти України.
Фото: РНБО