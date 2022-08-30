Навряд чи матиме успіх: у США прокоментували указ Путіна про збільшення армії РФ
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У США висловили думку щодо указу президента РФ Володимира Путіна про збільшення російської армії, зазначивши, що затія “навряд чи матиме успіх”.
Про це заявив чиновник Пентагону.
– Росія історично не досягала цільових показників чисельності особового складу, – зазначив спікер.
За його словами, будь-яка кількість військових, яку РФ збере до кінця року, не зможе збільшити міць російської армії.
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Нагадаємо, що Росія планує збільшити чисельність армії для повномасштабної війни в Україні ще на 90 тис. осіб та використовує для цього різні методи – так звані добровольчі батальйони і резервні, які вони зараз комплектують у кожному військовому окрузі, щоб поповнити втрати.