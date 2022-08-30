Нічого не залишилось вже, ні води, ні їжі: окупант панікує через оточення військ РФ на Харківщині

Серпень, 30 в 12:20

ГУР опублікувало нову перехоплену розмову росіян, в якій окупант панікує через ситуацію на фронті.

– В нас нічого не залишилось вже, ні води, ні їжі, – каже загарбник.

Російський військовий, знаходячись в Харківській області розповідає, що їх ЗСУ взяли в кільце.

На запитання – чи взяли їх у кільце, окупант відповідає: “Так. Так і є”.

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За його словами, ЗСУ стоять всюди навкруги і він побоюється знищення їх 7-ї роти. Він каже, що з цього російського підрозділу “взагалі нікого не залишилося”, а комбат втік.

Нещодавно українська розвідка перехопила телефонну розмову бойовика терористичного формування “ДНР” та його дружини, в якій вони обговорювали влучні удари ЗСУ по складах РФ.

Джерело: ГУР Міноборони