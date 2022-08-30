Обговорили ситуацію на фронті та санкції проти РФ: Зеленський зустрівся із сенаторами США
У вівторок, 30 серпня, в Україну прибули сенатори США Роберт Портман та Емі Клобучар.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для України.
– Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України, – зазначив глава держави.
Зеленський наголосив на тому, що світ має посилювати санкційну політику щодо країни-агресора.
– Одним із елементів такого тиску має стати запровадження візових обмежень для громадян РФ. Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави, – додав президент України.
Також сьогодні Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Він закликав очільника місії зробити все, щоб уникнути загрози світового масштабу на Запорізькій АЕС.