Серпень, 30 в 20:53

У вівторок, 30 серпня, в Україну прибули сенатори США Роберт Портман та Емі Клобучар.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для України.

– Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що світ має посилювати санкційну політику щодо країни-агресора.

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– Одним із елементів такого тиску має стати запровадження візових обмежень для громадян РФ. Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави, – додав президент України.

Також сьогодні Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Він закликав очільника місії зробити все, щоб уникнути загрози світового масштабу на Запорізькій АЕС.