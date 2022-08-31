Серпень, 30 в 23:11

У російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, оскільки українські воїни знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 серпня.

Він нагадав, що протягом дня до Києва прибула місія МАГАТЕ, яка має відвідати Запорізьку АЕС.

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– Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно і працювала повною мірою. На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу, – сказав український лідер.

Президент додав, що ситуація на ЗАЕС, в Енергодарі та навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою.

– Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину, – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що вночі мав розмову про загрозу на ЗАЕС з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої два президенти скоординували позиції в захисті України та Європи від російського радіаційного шантажу.

Крім того, Володимир Зеленський протягом дня обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

– Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України й змусити Росію забрати всіх своїх військових, зброю зі станції. Потрібна негайна й повна демілітаризація ЗАЕС, – наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що лише Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем, оскільки Росії це просто не потрібно.

Президент нагадав, що протягом дня також провів зустріч з американськими сенаторами, які прибули до Києва.

– Ключова тема переговорів – це, звичайно, наша взаємодія зі Сполученими Штатами Америки й необхідні кроки для нашої спільної перемоги в цій битві за свободу. Зокрема, обговорили посилення підтримки України – фінансової та безпекової, посилення санкцій проти Росії – ці санкції мають наростати, як грудка снігу, щоб знести терористичний потенціал цієї держави, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер окремо розповів про обстріли України Росією, коли протягом 30 червня окупанти жорстоко атакували Харків, Миколаїв та інші міста. Майже всюди, наголосив президент, ворог бив по цивільній інфраструктурі.

– Лише один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п’яти людей, ще 12 поранені. Є жертви й унаслідок інших обстрілів… Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали окупанти, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Збройні сили України, українські спецслужби та розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на українську землю.

– По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, – сказав президент.

Володимир Зеленський дав окупантам вибір: або втекти, або здатися в полон.

– Інших опцій ми їм не залишаємо, – сказав він.

Президент додав, що активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту: як на Півдні, так і на Харківщині та Донбасі.

– Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно, – виокремив він українських воїнів.

Президент додав, що російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня.

– Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та “зеків”, – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував усім, хто стійко тримається та захищає позиції, а також тим, хто влучно знищує окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси.

– Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше, – сказав він.

Крім того, президент розповів, що завдяки роботі Верховної Ради протягом 30 червня Україна на крок наблизилась до митного безвізу з ЄС, а значить – до членства в Європейському Союзі.