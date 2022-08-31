Спроби нажитися на потребах оборони України будуть суворо каратися – Резніков

Серпень, 30 в 23:02

Спроби зловмисників нажитися на потребах оборони України будуть суворо каратися.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на затримання шахраїв, яких підозрюють у привласненні коштів, призначених на закупівлю бронежилетів для ЗСУ.

За словами Резнікова, навесні компанію, якою володіли зловмисники, міністерство уповноважило на підготовчі перемовини в Туреччині.

Зараз дивляться

У результаті було укладено контракт на постачання засобів бронезахисту з однією турецькою компанію на суму понад €16,6 млн, яка гарантувала поставки бронежилетів у стислий термін.

– В той період Міноборони з метою диверсифікації уклало широкий спектр подібних контрактів з виробниками та постачальниками у різних країнах. Завдяки цьому було організоване системне ритмічне постачання, яке ворог не зміг перервати своїми ракетними обстрілами. Вдалося не тільки закрити потреби у бронежилетах і шоломах для армії, чисельність якої зросла у кілька разів, але й сформувати резерви, – зазначив міністр.

Ще у квітні згадана компанія, яка уклала аналогічні контракти і на забезпечення Національної гвардії України, порушила терміни і не виконала свої зобов’язання.

Міноборони негайно вжило передбачених законом та контрактами заходів з метою повернення коштів.

– Згідно з процедурою контракту ми звернулися до Арбітражу Торгово-промислової палати і отримали рішення на користь оборонного відомства. Ми звернулися до суду у Туреччині. Було заарештовано банківські рахунки та активи компанії, що не виконала свої зобов’язання, – розповів Резніков.

Тоді Міністерство зв’язалося з турецькими колегами, залучивши до процесу посольства України в Анкарі й Туреччини в Києві. А представники МО двічі їздили до Туреччини, аби вжити відповідні юридичні заходи.

Олексій Резніков наголосив – якщо провину зловмисників доведуть, вони отримають тривалі терміни ув’язнення. І так буде з кожним, хто намагається скористатися вразливістю України і нажитися на цьому.