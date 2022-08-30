У Маріуполі через російську війну вбито близько 87 тис. осіб – дані моргу

Серпень, 30 в 15:21

Внаслідок війни, розв’язаної російськими агресорами, у Маріуполі вбито близько 87 тис. осіб. При цьому дані – не остаточні, оскільки не враховують тіла людей, чию особу встановити ще не вдалось.

Про це з посиланням на дані Іллічівського моргу повідомив президент Маріупольського телебачення Микола Осіченко, пише ДніпроTV.

– Чому сто тисяч? Тому що, за даними Іллічівського моргу, станом на кілька днів тому було задокументовано 87 тис. загиблих у Маріуполі. Є ще база даних щодо тих, чию особу встановити не вдалось. Невідомі тіла мирних жителів перекопують у братських могилах. Станом на сьогодні таких людей 26 750 осіб, – розповів він.

Базу загиблих, імена яких встановити поки що не вдалося, веде Новоазовська прокуратура. Уточнюється також, що, окрім Іллічівського моргу, є й інші.

Зараз дивляться

– Ми одержуємо жахливі цифри, але це не все. Ексгумація тіл у могилках у дворах та під завалами будівель ще не закінчилася. Багато людей, від яких нічого не залишилося. Цифри з Маріуполя жахливі, – наголосив Осіченко.

Джерело: ДніпроTV