Серпень, 30 в 22:14

Ввечері 30 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. Повітряна тривога на території області не була оголошена.

Водночас секретар міськради Анатолій Куртєв закликав жителів міста терміново перейти до найближчих укриттів.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.