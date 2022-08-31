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Факти / Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи – що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Запоріжжі пролунали вибухи – що відомо
Фото: Depositphotos

Ввечері 30 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. Повітряна тривога на території області не була оголошена.

Водночас секретар міськради Анатолій Куртєв закликав жителів міста терміново перейти до найближчих укриттів.

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