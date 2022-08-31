Серпень, 30 в 22:23

Ухваленням низки законів у парламенті Україна наблизилась до членства в Євросоюзі та створила фактично “митний безвіз” з державами ЄС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 червня.

Президент нагадав, що протягом дня Верховна Рада підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу.

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– Хоч би як було складно – і навіть в умовах такої війни – ми крок за кроком рухаємося до повноправного членства в ЄС. Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади, – наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував українським дипломатам, урядовцям та депутатам, які забезпечили цей результат.

– Україна буде повноправним членом ЄС – і ми вже найближчі з Європою, ніж будь-коли в попередні десятиліття, – сказав український лідер.

Нагадаємо, протягом 30 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про повернення акцизу на пальне, а також ухвалила в першому читанні законопроєкт Про медіа, який є одним із критеріїв, необхідних для старту переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.