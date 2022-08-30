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Факти / Україна

В Україні дозволили змішані класи для дітей з особливими освітніми потребами та без них

Валентина Чорна, редакторка стрічки
В Україні дозволили змішані класи для дітей з особливими освітніми потребами та без них
Фото: Pexels

На період воєнного стану в Україні дозволено відкривати змішані класи для дітей з особливими освітніми потребами та дітей без особливих освітніх потреб.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 30 серпня.

– Також дозволено забезпечувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги для дітей, які не є учнями зазначених закладів освіти, та залучати педагогічних працівників закладів спеціальної освіти до забезпечення психолого-педагогічного супроводу, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що навчання у школах України з 1 вересня 2022 року відбуватиметься відповідно до реалій воєнного стану.

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