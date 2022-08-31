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Факти / Україна

В ЮНЕСКО підтримали внесення Одеси до списку Всесвітньої спадщини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
В ЮНЕСКО підтримали внесення Одеси до списку Всесвітньої спадщини
Фото: Depositphotos

В Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку Всесвітньої спадщини місто Одеса. 

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Міжнародні експерти вже задіяні для того, щоб внесення Одеси до списку могло бути терміново розглянуто країнами-членами Комітету світової спадщини.

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Також організація допоможе Україні відновити музеї Одеси після російського обстрілу. Зазначається, що ЮНЕСКО надасть:

  • Фінансування відновлення збитків, завданих Одеському музею образотворчих мистецтв та Одеському музею сучасного мистецтва з початку війни, а також фінансування роботи додаткових співробітників для охорони колекцій.
  • Підтримку оцифрування не менше 1 тис. творів мистецтва в Одесі, а також документальної колекції Одеського державного архіву шляхом надання відповідного обладнання.
  • Департаменту культури, релігії та охорони архітектурної спадщини надасть нове обладнання Одеської обласної адміністрації для охорони культурних цінностей на місцях: захисні панелі, мішки з піском, вогнегасники, вогнетривкі тканини та протигази.

Також комітету буде рекомендовано внести об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Києві та Львові до списку Всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою.

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