ЗСУ просунулися вглиб Херсонщини на 6 км – ISW

Серпень, 30 в 10:01

ЗСУ поступово просуваються вглиб Херсонської області, а Росія вдає, що нічого не відбувається.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти зазначили, що Росія робить зневажливі заяви про контрнаступ ЗСУ у Херсонській області, намагаючись зберегти видимість “великих військових успіхів”.

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Західні ЗМІ вже заявили про низку деокупованих населених пунктів, Україна поки що мовчить про це.

За повідомленнями аналітиків, російські блогери пишуть, що ЗСУ нібито просунулися вглиб області на 6 км.

Російські військові намагаються перекидати через понтонну переправу на північ до Херсона нове озброєння, але такий метод постачання “вразливий для українських ударів”.

Найближчими днями логістика РФ, яка залежить від маріупольського залізничного транзиту, ослабне. Основні причини – відсутність електрики, пошкодження станційних кранів та повені, що перешкоджають роботі залізниці у Маріуполі.

Джерело: ISW