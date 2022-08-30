Серпень, 30 в 9:41

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 47 550 російських окупантів, за добу – ще 450.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові також знищили сім ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, збили ще один гелікоптер і три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 954 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 4 294 (+25);

артилерійські системи – 1 079 (+19);

РСЗВ – 282 (+3);

засоби ППО – 151 (+2);

літаки – 234;

гелікоптери – 204 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 217 (+29);

спеціальна техніка – 103 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.