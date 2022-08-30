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Факти / Україна

ЗСУ за добу ліквідували ще 450 окупантів: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ за добу ліквідували ще 450 окупантів: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 47 550 російських окупантів, за добу – ще 450.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові також знищили сім ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, збили ще один гелікоптер і три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 954 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 294 (+25);
  • артилерійські системи – 1 079 (+19);
  • РСЗВ – 282 (+3);
  • засоби ППО – 151 (+2);
  • літаки – 234;
  • гелікоптери – 204 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3);
  • крилаті ракети – 196;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 217 (+29);
  • спеціальна техніка – 103 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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