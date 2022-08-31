Серпень, 31 в 17:40

Нині активних та широкомасштабних наступальних дій армії РФ не передбачається.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FreeДом.

За його словами, активні бойові дії продовжуватимуться на Півдні та Сході України. Але ситуація може змінитися, адже попри кількісну перевагу армії РФ у озброєнні та техніці, вона не має жодної мотивації.

Зараз дивляться

– Зараз ми можемо говорити про певний паритет сил та засобів, тобто противник, не дивлячись на кількісну перевагу зброї та техніки, не має мотивації, а має великі проблеми з постачаннями, особовим складом через велику кількість втрат. Тому ситуація може змінитися на лінії фронту. Як мінімум ми можемо говорити про те, що активних і широкомасштабних наступальних дій РФ не передбачається, – зазначив Грабський.

На його думку, допомога Україні лише збільшуватиметься, тоді як супротивник лише зменшує свою ресурсну базу.

– Статистика свідчить про те, що зараз вже немає такої інтенсивності обстрілів, немає наступів ворожих батальйонів тактичних груп, а є окремі спроби наступу у складі ротних тактичних груп і навіть окремих взводів, – додав Грабський.

Раніше військовий експерт повідомляв, що на фронті зберігається період максимального напруження, оскільки Україна та Росія не можуть змінити тактику своїх дій через відсутність суттєвих переваг кожної сторони.