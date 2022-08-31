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Факти / Україна

Чи виплачуватиме Україна пенсію тим, хто виїхав за кордон – роз’яснення

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
пенсія пенсіонери

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Таке роз’яснення опублікував Пенсійний фонд України (ПФУ).

Крім того, якщо пенсіонер виїжджає за кордон на постійне місце проживання, то пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом. Для цього необхідно написати відповідну заяву. Виплати ж повинні надійти з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

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Довідка. Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до закону, пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення Укрпошти або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

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