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Найменше, що можна зробити, щоб росіяни відчули причетність до війни їхньої держави проти України – це призупинити спрощений візовий режим.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Україна платить надзвичайно високу ціну – десятки тисяч життів – за розв’язану РФ війну проти нашої країни.

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Водночас Європа сплачує тим, що запроваджує санкції та приймає біженців з України.

– Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни, – зазначив радник керівника ОП.

Україна платить надзвичайно високу ціну за розв’язану Росією війну – десятками тисяч життів. Європа платить свою ціну, запроваджуючи санкції та приймаючи біженців. Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 31, 2022

Нагадаємо, що Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видавання шенгенських віз. Водночас повну заборону на видавання віз не запровадили, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

Так, Німеччина і Франція не хочуть запроваджувати повну заборону на видавання віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Фото: Михайло Подоляк