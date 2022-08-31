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Факти / Україна

Це найменше, що можна зробити: Подоляк про ускладнення візового режиму з РФ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Це найменше, що можна зробити: Подоляк про ускладнення візового режиму з РФ

Найменше, що можна зробити, щоб росіяни відчули причетність до війни їхньої держави проти України – це призупинити спрощений візовий режим.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Україна платить надзвичайно високу ціну – десятки тисяч життів – за розв’язану РФ війну проти нашої країни.

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Водночас Європа сплачує тим, що запроваджує санкції та приймає біженців з України.

– Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни, – зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видавання шенгенських віз. Водночас повну заборону на видавання віз не запровадили, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

Так, Німеччина і Франція не хочуть запроваджувати повну заборону на видавання віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Фото: Михайло Подоляк

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