Серпень, 31 в 18:20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що епоха миру в Європі закінчилася, як і епоха напівзаходів.

– На шляху до перемоги ми завжди стикатимемося з важким вибором, і у нас завжди буде спокуса прийняти напівзаходи, щоб знайти баланс. Але сумна правда полягає в тому, що епоха миру в Європі закінчилася, як і епоха напівзаходів, – сказав він на Форумі 2000 у Празі 31 серпня.

За його словами, ми повинні бути рішучими, жорсткими, відданими справі, адже це єдиний спосіб виграти війну, особливо війну проти такої країни, як Росія, на чолі з президентом Володимиром Путіним.

Кулеба зазначив, що якби йому довелося зіткнутися з ситуацією, коли треба робити вибір між напівзаходами, наприклад, щодо віз, і не введенням жодних заходів, він віддав би перевагу тому, щоб не вводити жодних заходів.

Зараз дивляться

– Я віддав би перевагу тому, щоб витратити більше часу на обговорення, пошук рішення, яким запровадити реальний жорсткий захід. Це політика, яка приведе нас до перемоги, – додав очільник МЗС.

Крім того, Кулеба вважає, що варто створити спеціальну програму для солдатів РФ, які відмовляються воювати в Україні.