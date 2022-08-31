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Факти / Україна

Інспекція Запорізької АЕС триватиме кілька днів – гендиректор МАГАТЕ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Інспекція Запорізької АЕС триватиме кілька днів – гендиректор МАГАТЕ
Фото: Офіс президента

Візит інспекторів з місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію триватиме кілька днів.

Про це заявив глава делегації ядерної наглядової ради ООН Рафаель Гроссі під час бесіди з журналістами.

– Місія займе кілька днів, і якщо ми зможемо встановити постійну присутність (на ЗАЕС, – Ред.) або продовження присутності… тоді її буде продовжено. Але цей перший сегмент, як кажуть, займе кілька днів, – сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Рафаель Гроссі назвав свою команду “технічною місією”, яка “спрямована на запобігання ядерній аварії”.

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Місія МАГАТЕ для інспекції Запорізької атомної електростанції прибула до України 30 серпня. Цього ж дня відбулася зустріч між Рафаелем Гроссі та президентом України Володимиром Зеленським. Президент України попросив делегацію з ядерного нагляду ООН провести не лише перевірку, яка, за його словами, мала б “тактичний” характер, а й реалізувати стратегічні кроки для запобігання ядерній катастрофі.

31 серпня стало відомо, що орган із ядерного нагляду ООН вже прибув до Запоріжжя, звідки вирушить з інспекцією на ЗАЕС.

Раніше українська компанія Енергоатом, яка регулює атомну та ядерну енергетику України, заявила, що очікує на демілітаризацію Запорізької АЕС за результатами місії МАГАТЕ.

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Джерело: CNN
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