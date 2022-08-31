Карта бойових дій на 31.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 31 в 14:33

31 серпня точаться запеклі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, оскільки росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 31.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає.

На останньому напрямку росіяни обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка й Кіндратівка Сумської області.

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На Харківському напрямку під вогнем ствольної та реактивної артилерії РФ перебували райони населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи армії РФ упродовж доби продовжили обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля.

Російська авіація завдала удару неподалік Вірнопілля.

На Краматорському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти гатили по районах населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка.

Ударів ворожої авіації зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки.

Артилерію різних типів застосували російські загарбники біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми на Бахмутському напрямку.

Наступ у бік Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого у росіян провалився, після чого їм довелось відійти.

Точаться бої за контроль над селом Кодема в Донецькій області.

На Авдіївському напрямку армія РФ обстріляла з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Першотравневого, Старомихайлівки та Нью-Йорка.

Не увінчався успіхом у російських загарбників і наступ задля покращення тактичного положення в бік Красногорівки та Мар’їнки.

Під обстрілами окупантів перебували райони біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного на Новопавлівському напрямку.

Лінію зіткнення на Запорізькому напрямку російські війська обстріляли з танків, реактивної та ствольної артилерії.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, РФ перегруповує частини та підрозділи 3 армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області, щоб відновити там наступ.

Військова та цивільна інфраструктура упродовж доби перебувала під обстрілом у районах 23 населених пунктів на Південнобузькому напрямку.

Для ударів по району Андріївки та урочища Плотницького окупанти залучали напередодні авіацію.

Втрати РФ на 31 серпня 2022

особового складу – близько 47 900 (+350),

танків ‒ 1 974 (+20),

бойових броньованих машин ‒ 4 312 (+18),

артилерійських систем – 1 091 (+12),

реактивних систем залпового вогню – 285 (+3),

засобів протиповітряної оборони – 152 (+1),

літаків – 234,

гелікоптерів – 204,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2),

крилатих ракет – 196,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 236 (+19),

спеціальної техніки – 103.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.