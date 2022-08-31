Серпень, 31 в 19:17

Російські військові хочуть втекти з війни в Україні, щоб залишитися живими.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант, який воює у селі Мала Комишуваха на Харківщині, поскаржився на байдужість свого командування та зізнався, що його підрозділ не має ресурсів для наступу.

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– У нас ні прикриття, нічого. Вивести нас не можуть, коротше. Комендатура, бл*ть, каже: х*й вам, йдіть воюйте. Та за зручної нагоди краще додому звалити, бл*ть, живим повернутися, – сказав він.

За словами військового РФ, у підрозділі сталася ситуація, в якій росіянин застрелив свого ж побратима.

– Сьогодні капітан зранку казав на кшталт “ви нам на*уй не потрібні”. Ситуація з нашим сталася, печінку прострелили, людина померла в бруді, на*уй. Один іншого застрелив. Тієї ночі в лінію сидимо без прицілу нічного. А капітан із трьома прицілами, бл*ть. Щодня п’яний ходить, балади розповідає, який він крутий тип. Нам наступати нічим і х*й знає, скільки тут ще сидіти, – сказав окупант.