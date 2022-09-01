Серпень, 31 в 21:50

Росія хоче знищити одну з головних історичних пам’яток Маріуполя та України – курган Дід.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він нагадав, що курган Дід це розлогий пагорб, який має сучасну висоту у шість метрів, а його діаметр сягає 70 метрів.

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– Курган Дід датують 5 тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старіший за місто і є ровесником Пірамід Єгипту. За радянські та пострадянські часи влада, яка народила проросійські настрої, його пошкодила. Лише минулого року разом з історичною радою було прийнято рішення про його консервацію та збереження, – розповів Андрющенко.

Однак Рух опору у Маріуполі передав копії документів, що свідчать про забудову в місці знаходження кургану, що повністю його знищить. За нищення кургану відповідає забудовник Ящук Донат Всеволодович з Ростовської області.

– Це ще один злочин проти людства з боку Росії. Так нищиться Історія України. Так нищиться історія світу. Необільшовицький фашизм Росії на марші, – додав Андрющенко.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що окупанти будують бетонні курники під виглядом багатоповерхівок.

Крім того, у липні стало відомо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі роздають місцевим мешканцям питну воду, яка заражена кишковою паличкою.

Джерело: Андрющенко Time