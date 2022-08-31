Окупанти навмисно затягують час для потрапляння місії МАГАТЕ на ЗАЕС – Лубінець
Російська окупаційна адміністрація навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що окупанти планують допустити місію до Енергодару тільки після проходження “контролю” в загальній черзі у четвер, 1 вересня.
Окупанти відмовляються надати “спецперепустки”, фактично створюючи штучні перепони для допуску.
– Російські військові свідомо погрожують учасникам місії обстрілами, звинувачуючи у цьому українські Збройні сили. Навколо учасників місії панує атмосфера страху. Це впливає на час перебування та якість роботи місії в Енергодарі, а також на неупередженість та незалежність її учасників. М’якість міжнародних інститутів дозволяє РФ все більше підвищувати градус напруги навколо найбільшої атомної станції у Європі, – написав Лубінець.
Уповноважений ВР висловив сподівання, що всі дії окупантів будуть відображені у звіті МАГАТЕ.
Водночас голова місії Рафаель Гроссі впевнений, що візит на ЗАЕС може бути виконано безпечно.
– Ми не можемо гарантувати, що Російська Федерація не запропонує організувати виїзд учасників місії МАГАТЕ через процедуру фільтрації, під яку за “загальними правилами” щоденно потрапляють тисячі українських громадян, які хочуть покинути окуповану територію, – додав Лубінець.
Раніше Гроссі повідомив, що візит інспекторів з місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію триватиме кілька днів.