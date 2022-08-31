Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти навмисно затягують час для потрапляння місії МАГАТЕ на ЗАЕС – Лубінець

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти навмисно затягують час для потрапляння місії МАГАТЕ на ЗАЕС – Лубінець
Фото: Getty Images

Російська окупаційна адміністрація навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що окупанти планують допустити місію до Енергодару тільки після проходження “контролю” в загальній черзі у четвер, 1 вересня.

Окупанти відмовляються надати “спецперепустки”, фактично створюючи штучні перепони для допуску.

Зараз дивляться

– Російські військові свідомо погрожують учасникам місії обстрілами, звинувачуючи у цьому українські Збройні сили. Навколо учасників місії панує атмосфера страху. Це впливає на час перебування та якість роботи місії в Енергодарі, а також на неупередженість та незалежність її учасників. М’якість міжнародних інститутів дозволяє РФ все більше підвищувати градус напруги навколо найбільшої атомної станції у Європі, – написав Лубінець.

Уповноважений ВР висловив сподівання, що всі дії окупантів будуть відображені у звіті МАГАТЕ.

Водночас голова місії Рафаель Гроссі впевнений, що візит на ЗАЕС може бути виконано безпечно.

– Ми не можемо гарантувати, що Російська Федерація не запропонує організувати виїзд учасників місії МАГАТЕ через процедуру фільтрації, під яку за “загальними правилами” щоденно потрапляють тисячі українських громадян, які хочуть покинути окуповану територію, – додав Лубінець.

Раніше Гроссі повідомив, що візит інспекторів з місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію триватиме кілька днів.

Читайте
Демілітаризація ЗАЕС має стати головним результатом роботи місії МАГАТЕ - Енергоатом

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка