– Російські військові свідомо погрожують учасникам місії обстрілами, звинувачуючи у цьому українські Збройні сили. Навколо учасників місії панує атмосфера страху. Це впливає на час перебування та якість роботи місії в Енергодарі, а також на неупередженість та незалежність її учасників. М’якість міжнародних інститутів дозволяє РФ все більше підвищувати градус напруги навколо найбільшої атомної станції у Європі, – написав Лубінець.