Серпень, 31 в 17:35

Вимоги російського керівництва продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму на Херсонщині викликають паніку в окупантів.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Вимоги Москви до Херсонської окупаційної влади – продовжувати підготовку до проведення так званого “референдуму”, викликають у останніх зневіру, яка переходить у паніку. Підтримки населення немає, комісії в пристойному обсязі сформувати не можуть і абсолютно відсутнє розуміння, скільки виборців хоча б приблизно сьогодні перебуває в області. Навіть для створення картинки найближчим часом можливостей насправді немає, – написав він.

Соболевський зазначив, що більшість громадян не піддалися російській пропаганді, тому збираються бойкотувати це “шоу”.

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– Правду про це доносити нагору бояться, тож продовжують рапортувати про успішну інтеграцію Херсонщини до системи “русского міра”, хоч і розуміють, чим усе закінчиться. А тут ще й ЗСУ, – додав Соболевський.

Зазначимо, що росіяни планують провести псевдореферендуми для “приєднання захоплених територій” до складу Росії.

Захід окупанти запланували на 11 вересня, проте, за даними ISW, окупантам навряд чи вдасться втілити свої плани через критично низький рівень підтримки.