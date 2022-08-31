Серпень, 31 в 20:46

Сполучені Штати готують нові пакети військової допомоги для України, оголошення якого слід очікувати найближчими днями.

Про це 31 серпня заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час пресбрифінгу.

– Ми… виділили понад $13 млрд допомоги на забезпечення безпеки українських Збройних сил, і ми продовжуватимемо це робити. І найближчими днями буде оголошено про майбутню допомогу у сфері безпеки, – сказав він журналістам.

Джон Кірбі не навів жодних подробиць щодо наступного пакета допомоги Києву від Вашингтона.

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Минулої середи, на День Незалежності, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги у розмірі $2,98 млрд.

Наразі з боку США Україні було надано допомогу на суму близько $13 млрд, якщо рахувати з моменту вторгнення Російської Федерації на українські території. Крім того, з початку війни США надали $7 млрд у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки та понад $1,5 млрд гуманітарної допомоги для України та українських біженців, сказав Джон Кірбі у коментарі CNN.

Раніше повідомлялось, що Білий дім планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити командувача цієї місії, що візьме відповідальність за постачання допомоги й підготовку українських військових.