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Факти / Україна

У районі розташування ворожої техніки під Мелітополем пролунало 10 вибухів – мер

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Мелітополь

У тимчасово окупованому Росією місті Мелітополь Запорізької області пролунало близько 10 вибухів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, ймовірно, сили спротиву знищили військову базу загарбників.

– Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в бік Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку, – зазначив Федоров.

За попередньою інформацією, вибухи спочатку почули мешканці південних вулиць, а згодом усе місто. Зараз триває збір більш детальної інформації.

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Нагадаємо, що 30 серпня біля тимчасово захопленого міста Мелітополь українські партизани підірвали окупантів, які поїхали подивитися на пожежу на складах з боєприпасами. Це сталося в селищі Михайлівка.

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Фото: Міська рада Мелітополя

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