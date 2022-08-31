У районі розташування ворожої техніки під Мелітополем пролунало 10 вибухів – мер
У тимчасово окупованому Росією місті Мелітополь Запорізької області пролунало близько 10 вибухів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, ймовірно, сили спротиву знищили військову базу загарбників.
– Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в бік Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку, – зазначив Федоров.
За попередньою інформацією, вибухи спочатку почули мешканці південних вулиць, а згодом усе місто. Зараз триває збір більш детальної інформації.
Нагадаємо, що 30 серпня біля тимчасово захопленого міста Мелітополь українські партизани підірвали окупантів, які поїхали подивитися на пожежу на складах з боєприпасами. Це сталося в селищі Михайлівка.
Фото: Міська рада Мелітополя