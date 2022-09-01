Серпень, 31 в 23:56

Інспекція МАГАТЕ, яка має відвідати Запорізьку АЕС, прибуде на станцію 1 вересня, попри спроби Російської Федерації завадити цьому візиту.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції із акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів, – повідомили розвідники.

Наразі можливість прибуття на станцію інспекторів з ядерного нагляду ООН постійно ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації міста-супутника станції Енергодара та самої станції.

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– Зокрема, не припиняються провокативні обстріли як самої станції, так і можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ, – повідомили в ГУР.

При цьому щодо співробітників станції окупанти чинять нищівні репресії, повідомили у військові розвідці.

– Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо “благонадійними” зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена “масовка” мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для Кремля “картинки”, – йдеться у повідомленні ГУР.

В Головному управлінні розвідки закликали світову спільноту, а також усі авторитетні міжнародні організації та уряди сприяти ефективній та об’єктивній роботі Місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

– В ході її роботи мають бути з’ясовані всі обставини, що призвели до виникнення небезпечної ситуації, яка здатна призвести до аварії на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Місія МАГАТЕ на станції має завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС, – йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що територія станції має бути негайно демілітаризована, після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти.

Раніше голова інспекторської делегації та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що місія на Запорізькій АЕС триматиме кілька днів.

Місія МАГАТЕ для інспекції Запорізької атомної електростанції прибула до України 30 серпня. Цього ж дня відбулася зустріч між Рафаелем Гроссі та президентом України Володимиром Зеленським. Президент України попросив делегацію з ядерного нагляду ООН провести не лише перевірку, яка, за його словами, мала б “тактичний” характер, а й реалізувати стратегічні кроки для запобігання ядерній катастрофі.

31 серпня стало відомо, що орган із ядерного нагляду ООН вже прибув до Запоріжжя, звідки вирушить з інспекцією на ЗАЕС.

Раніше українська компанія Енергоатом, яка регулює атомну та ядерну енергетику України, заявила, що очікує на демілітаризацію Запорізької АЕС за результатами місії МАГАТЕ.

Джерело: ГУР

Фото: Rafael MarianoGrossi