Серпень, 31 в 23:02

Протяжність лінії фронту на українській землі становить 2,5 тис. км.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній конференції Forum 2000 у Празі.

Він зазначив, що у війні проти України російські війська застосовують усі можливі види озброєння, окрім зброї масового ураження.

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– Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб! Це як дорога від Києва до Праги. Росія кидає на фронт усе, що в неї є. А в неї залишилося дуже багато зброї і снарядів ще з часів Радянського Союзу, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності.

– Вони жорстоко обстрілюють наші міста з артилерії. Щодня й щоночі люди гинуть від цих страшних обстрілів, від ракетних, авіаційних ударів. Масовий терор проти людей на окупованій території досяг рівня, який Європа бачила тільки під час Другої світової війни від нацистів, – сказав президент.

Також Зеленський заявив, що світ має покарати Росію за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС.

Завдяки санкціям усі потенційні держави-агресори у світі мають побачити, що ціна таких дій буде непідйомною для шантажиста.