За радіаційний шантаж на ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти Росатома
Світ має покарати Росію за намагання повторити Чорнобильську катастрофу, поки ще не пізно, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній конференції Forum 2000 у Празі.
– За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС Росатом і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції. Завдяки санкціям усі потенційні держави-агресори у світі мають побачити, що ціна радіаційного шантажу буде непідйомною для шантажиста, – наголосив глава держави.
За його словами, на жаль, потужні санкції, які вже запроваджені, ще не зруйнували потенціал держави-терориста, тому потрібні нові санкційні пакети від усіх без винятку.
Росія навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, яка вже прибула в Україну.
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти планують допустити місію до Енергодара тільки після проходження “контролю” в загальній черзі у четвер, 1 вересня.
За його словами, росіяни відмовляються надати “спецперепустки”, фактично створюючи штучні перепони для допуску.