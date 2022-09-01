За радіаційний шантаж на ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти Росатома

Серпень, 31 в 21:52

Світ має покарати Росію за намагання повторити Чорнобильську катастрофу, поки ще не пізно, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній конференції Forum 2000 у Празі.

– За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС Росатом і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції. Завдяки санкціям усі потенційні держави-агресори у світі мають побачити, що ціна радіаційного шантажу буде непідйомною для шантажиста, – наголосив глава держави.

За його словами, на жаль, потужні санкції, які вже запроваджені, ще не зруйнували потенціал держави-терориста, тому потрібні нові санкційні пакети від усіх без винятку.

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Росія навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, яка вже прибула в Україну.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти планують допустити місію до Енергодара тільки після проходження “контролю” в загальній черзі у четвер, 1 вересня.

За його словами, росіяни відмовляються надати “спецперепустки”, фактично створюючи штучні перепони для допуску.