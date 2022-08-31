Серпень, 31 в 20:00

Україна може мати військово-політичні союзи з будь-якими країнами-членами НАТО, не входячи при цьому до самого Північноатлантичного альянсу.

Про це полковник запасу та військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube каналі.

Його запитали, чи може Україна мати союзників із країн-членів НАТО, перебуваючи поза цим військово-політичним блоком. При цьому враховуючи той фактор, що частина сусідів України перебуває у Північноатлантичному альянсі і, відповідно, зброя, особовий склад та військова техніка цих країн належать НАТО.

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– Це не так. Річ у тім, що НАТО не забороняє країнам брати участь у будь-яких інших військових блоках. У США є союзники, які знаходяться поза рамками НАТО, таких країн 17, – пояснив він.

За його словами, не існує військ НАТО, які належать до самого Північноатлантичного альянсу, оскільки всі армії належать національним державам, які входять до військово-політичного блоку.

– Усіми арміями керує їхнє керівництво країни… Але в кожній армії є компонент, який адміністративно підпорядковується державі, – сказав Жданов.

Військовий експерт пояснив, що якщо, наприклад, у країни 100 тис. осіб особового складу збройних сил, то 20% цих військ може входити до блоку НАТО.

– Це означає, що адміністративно ці війська підпорядковуються керівництву цієї країни, входять до складу збройних сил цієї країни, але вони оперативно підпорядковані командуванню НАТО, головній штаб-квартирі в Європі. Якщо НАТО збирається проводити якусь військову операцію і їм треба зібрати контингент військ, то вони в рамках цієї чисельності, які оперативно підпорядковуються НАТО, за згодою керівництва країни, беруть якусь частину контингенту, – сказав Олег Жданов.

Таким чином, каже військовий експерт, Північноатлантичний альянс не “відбирає” у країн їхнього війська, а будь-яка з країн-членів НАТО може перебувати у військово-політичному союзі з іншою державою, у тому числі й з Україною, яка буде поза межами Альянсу. При цьому у разі залучення країни-учасниці НАТО в іншому військово-політичному союзі цією державою не може бути задіяна ст. 5 статуту Альянсу.

– До речі, ми, у 2014 чи 2015 році, мали спробу оформлення статусу союзника зі Сполученими Штатами поза рамками НАТО, – додав Жданов.

Він навів приклад, що одним із таких союзників США поза межами Альянсу є Афганістан.