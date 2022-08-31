Серпень, 31 в 1:11

Ані українським військовослужбовцям, ані військовим експертам чи журналістам не слід розголошувати інформацію про контрнаступ Збройних сил на півдні України, оскільки це може наражати на небезпеку місцеве населення.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона вчергове наголосила, що під час контрнаступу українських Збройних сил на Херсонщині слід дотримуватись режиму інформаційної тиші.

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– Ми продовжуємо ведення бойових дій. Укріплення своїх позицій та закріплюємось на тих ділянках, на яких ми є, намагаючись не дати ворогу підтягнути резерви, – сказала вона.

Гуменюк пояснила, що наразі на півдні України відбувається знищення логістичних центрів окупантів і неможливість їх для транспортного використання. Крім того, ЗСУ завдають ударів по командних центрах ворога, за відсутності яких вороже військо деморалізується.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України нагадала, що війна має не лише фізичний, але й інформаційний вимір, який йде паралельно і не може бути повністю заблокований.

– Ми проводимо роботу з усіма військовими і проголошуємо, що не можна робити стріми, публікації та вказувати свою геолокацію. Від цього всього, в першу чергу, страждають ті ж військові… Але бажання хайпануть існує не тільки у бійців, але й у різного роду експертів та журналістів, які хочуть проголосити якнайперше інформацію, яка ще не підтверджена військовим командуванням, – пояснила вона.

Тому українським військовим не слід оголошувати і про населені пункти, які були звільнені з-під російської навали, оскільки не може бути гарантована повна безпека, зокрема й для мирних мешканців.

Наталія Гуменюк порадила місцевим мешканцям півдня України не нехтувати заходами безпеки під час бойових дій.

– Тільки коли ви будете бачити абсолютну небезпеку, можна буде видохнути. Але наразі, коли ви підпадаєте під зону активних бойових дій, треба передбачити і укриття, і запас води, і запас їжі, яка не псується та предметів першої необхідності, – пояснила вона.

Вона додала, що через наступ українських збройних сил окупанти намагаються сховатись за мирним населенням, розташовуючи у приватних домівках техніку та свої підрозділи. Крім того, загарбники й надалі намагаються тероризувати цивільне населення: проводить фільтраційні заходи, вишукують небайдужих громадян України, які надають ЗСУ інформацію про ворога.