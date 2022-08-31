ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
Збройні сили України відбили спроби наступу окупантів на Харківському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 31 серпня, 18:00.
– На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми. Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема, – йдеться у повідомленні.
На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки.
– Ворог здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов, – повідомили у Генштабі.
Окупанти намагалися покращити своє тактичне положення на Новопавлівському напрямку, у районі Побєди, проте успіху не мали.
Також ворог здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки на Харківщині.
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